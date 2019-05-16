Спектакль «Радзіва “Прудок”» отправится в тур по белорусскому Полесью

Спектакль Национального академического театра им. Янки Купалы «Радзіва “Прудок”» в июле отправится на гастроли.

Первый показ в рамках десятидневного тура состоится в Бресте 17 июля. 20 июля увидеть постановку смогут жители Пинска. 23 июля показ пройдет на родине автора книги Андруся Горвата – в Мозыре. Завершится тур в Гомеле 26 июля.

За год сценической жизни спектакля камерная сцена Купаловского театра приняла около 4000 зрителей. С 16 мая 2018 года состоялось уже 39 показов «Радзіва “Прудок”».

«Все начиналось с идеи, а в итоге спектакль, созданный благодаря поддержке velcom | A1 и Министерства культуры, стал одним из самых любимых у зрителей Купаловского и вошел в постоянный репертуар театра. Сейчас «Радзіва “Прудок”» — это один из спектаклей, продажа билетов на который наравне с некоторыми постановками большой сцены составляет 100 процентов на каждый показ. Теперь мы хотим дать шанс увидеть «Радзіва “Прудок”» не только минчанам, но и жителям белорусского Полесья, которое является важной частью произведения. Вместе с творческой группой, с актерами и техническим составом приложим все усилия, чтобы постановки на местных сценах не отличались от минских и зрители этих городов смогли получить от спектакля настоящее удовольствие», — рассказал режиссер спектакля Роман Подоляко.