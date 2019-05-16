Слухи о задержании замминистра связи и информатизации Шедко официально не подтверждаются

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Слухи о задержании заместителя министра связи и информатизации Беларуси Дмитрия Шедко официально не подтверждаются.

Фото носит иллюстративный характер

О задержании Шедко сообщил 16 мая телеграмм-канал Nexta со ссылкой на источник в Минсвязи. Сообщалось, что задержание якобы связано с коррупционным делом гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, который был задержан КГБ в начале мая по обвинению в получении взятки.

В КГБ информацию о задержание Шедко не подтверждают. «КГБ не имеет отношения к задержанию и не задерживал заместителя министра связи и информатизации», — сказал БелаПАН официальный представитель ведомства Андрей Ярош.

В МВД «не располагают информацией» о возможном задержании Шедко, сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и общественных связей Виктор Новиков.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, в свою очередь, заявила: «Все, что могу сказать в этой связи, — я вам рекомендую не заниматься распространением слухов»

Помощник министра связи и информатизации Наталья Алешкевич сообщила БелаПАН, что Шедко на рабочем месте нет. «Дмитрий Геннадьевич находится в отпуске по графику», — уточнила она.
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Тэги: коррупция Минсвязи Персона: Дмитрий Шедко Сергей Сиводедов Андрей Ярош Виктор Новиков Юлия Гончарова Наталья Алешкевич

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