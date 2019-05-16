ЛДП предлагает лишать права на участие в выборах партии, которые получают деньги из-за границы

Либерально-демократическая партия предлагает ужесточить законодательство в сфере финансирования политических партий.

В частности, ЛДП считает необходимым лишать на пять лет права участвовать в выборах те партии, которые получают финансирование из-за рубежа.

«Мы убеждены, что политическая партия, общественная организация, политики, лидеры или активисты политических структур, получающие любое иностранное финансирование, не могут отстаивать национальные интересы страны, а будут работать только в интересах тех стран и фондов, которые обеспечивают это финансирование», — отмечается в сообщении пресс-службы ЛДП.

Данное предложение Либерально-демократическая партия направила в Министерство юстиции, парламент и другие государственные структуры.

Согласно закону «О политических партиях» партиям, союзам и созданным ими юридическим лицам запрещается прямо либо косвенно получать денежные средства и иное имущество от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также организаций, учредителями или участниками которых являются иностранные государства, организации или граждане.

По действующему законодательству за нарушение положений закона партия может получить предупреждение, деятельность партии может быть приостановлена на срок от одного до шести месяцев, в особых случаях партия может быть ликвидирована решением Верховного суда.

Касающиеся вопроса финансирования партий поправки в закон «О политических партиях» также предлагают и другие партии.

В частности, Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), партия левых «Справедливый мир» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» предлагают создать механизм финансирования политических партий из государственного бюджета. Сейчас финансировании партий государством запрещено.

Проект предложений по изменению законодательства эксперты намерены подготовить и подать в Министерство юстиции до конца мая.