По факту смертельного ДТП на трассе М-1 возбуждено уголовное дело

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на трассе М-1 в Смолевичском районе открыто уголовное производство.

Как сообщили в Следственном комитете, дело открыто по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации ГАИ, авария произошла на 377-м километре магистрали – здесь фура «Скания» протаранила МАЗ прикрытия дорожной службы.

СК просит всех, кто обладает полезными сведениями по этому делу, позвонить следователям: