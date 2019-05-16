По факту смертельного ДТП на трассе М-1 возбуждено уголовное дело

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По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на трассе М-1 в Смолевичском районе открыто уголовное производство.

Как сообщили в Следственном комитете, дело открыто по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации ГАИ, авария произошла на 377-м километре магистрали – здесь фура «Скания» протаранила МАЗ прикрытия дорожной службы.

СК просит всех, кто обладает полезными сведениями по этому делу, позвонить следователям:

  • +375 1776 29625,
  • +375 17 2190917.
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Тэги: ДТП

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