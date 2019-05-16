Беларусь ждет от России 600 млн долларов для рефинансирования долга

Беларусь ждет окончательного решения России о выделении кредита на 600 млн долларов для рефинансирования имеющегося перед РФ долга, заявил журналистам 16 мая в Минске заместитель министра финансов Андрей Белковец.

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«Мы знаем, что в бюджете Российской Федерации на текущий год эти средства заложены, остается решение об их предоставлении», — отметил чиновник. По его словам, российская сторона пока не предоставила белорусской проект соглашения по этому заимствованию.

Белковец подчеркнул, что в качестве альтернативы российскому кредиту госорганы рассматривают возможность привлечения несвязанного заимствования в Китае на 500-600 млн долларов. Он также уточнил, что с Китаем продолжаются переговоры о выпуске на рынке страны суверенных облигаций — так называемых панда-бондов.

«В принципе этот проект для нас не закрыт, в стадии обсуждения, просто мы не делаем на нем акцент», — пояснил замминистра.

При этом, по его словам, экономические власти не видят необходимости в организации нового выпуска белорусских евробондов в ближайшее время. «Просто потребности такой нет, это очень дорогой источник заимствования. Поэтому будем стараться привлечь более дешевые средства», — отметил Белковец.

Намерение российской стороны предоставить Беларуси кредит в апреле подтвердил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В соответствии с решением президента Россия предоставит Беларуси государственный финансовый кредит в сумме до 600 млн долларов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам», — сказал он журналистам 1 апреля.

Ранее о выделении такого кредита официально запросила белорусская сторона.