Меркель высказалась о предложении принять новый гимн Германии

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Глава правительства федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов предложил принять новый государственный гимн, что вызвало небывалый резонанс в обществе.

По мнению канцлера Ангелы Меркель, нынешний гимн «очень красивый, как музыка, так и текст». Государственный гимн – это третья строфа «Песни немцев» («Lied der Deutschen») Августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена (August Heinrich Hoffmann von Fallersleben) («Единство, закон и свобода» («Einigkeit und Recht und Freiheit»).
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Тэги: Германия Персона: Ангела Меркель Бодо Рамелов

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