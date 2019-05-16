Меркель высказалась о предложении принять новый гимн Германии

Глава правительства федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов предложил принять новый государственный гимн, что вызвало небывалый резонанс в обществе.

По мнению канцлера Ангелы Меркель, нынешний гимн «очень красивый, как музыка, так и текст». Государственный гимн – это третья строфа «Песни немцев» («Lied der Deutschen») Августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена (August Heinrich Hoffmann von Fallersleben) («Единство, закон и свобода» («Einigkeit und Recht und Freiheit»).