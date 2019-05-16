Суд оштрафовал участника «Чернобыльского шляха» Алексея Дробышевского на 15 базовых величин

Суд Первомайского района Минска оштрафовал участника «Чернобыльского шляха» Алексея Дробышевского на 15 базовых величин (382,5 рубля). Решение на основании ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) вынесла судья Татьяна Линник.

Дробышевский сообщил БелаПАН, что не знал о несанкционированном характере акции. Предупреждения сотрудников милиции об этом участник акции, по его словам, не слышал. Дробышевский не намерен обжаловать решение суда, но собирается подать жалобу на чрезмерно жесткие действия милиции при его задержании 26 апреля после шествия.

Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводили в Минске «Чернобыльский шлях» — шествие в центре города, которое завершалось митингом либо возложением цветом к Чернобыльской часовне.

Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также текущий год, когда организаторы «Чернобыльского шляха» сами отказались от проведения уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполкомом.

Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5.737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение акции.

Несмотря на это, вечером 26 апреля около здания президиума Национальной академии наук собралось около 30 человек, в том числе некоторые представители оргкомитета «Чернобыльского шляха».

Они прошли по улицам Сурганова и Орловской в парк Дружбы Народов, где возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыля около храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

Также после шествия уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении получили сопредседатель оргкомитета «Белорусской христианской демократии» Ольга Ковалькова, председатель ОГП Николай Козлов, заместитель председателя партии «Зелёные» Дмитрий Кучук, экономист Сергей Чалый, лидер зарегистрированного в Чехии объединения «Молодой фронт» Денис Урбанович, а также активисты объединения Валерий Рябцев, Иван Мирончик, Виталий Тригубов и Артем Клепец.