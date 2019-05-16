Пьяный водитель из мести протаранил микроавтобус

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Дорожно-транспортное происшествие из мести произошло накануне вечером на дороге Гродно – Сопоцкин.

Во время разбора 57-летний житель областного центра сообщил, что поссорился с супругой, принял на грудь спиртного и отправился на своем микроатобусе «Фольксваген» на дачу.

Видеофакт. Под Гродно экипаж ГАИ задержал пьяного водителя «Порш Кайена»

На одной из улиц подозрительно виляющий «бус» заметил другой водитель, который позвонил в ГАИ и сообщил координаты.

В нескольких километрах от города микроавтобус с пьяным водителем остановился и резко поехал назад, врезавшись в машину «сопровождения» (звонивший в милицию решил проконтролировать движение неадекватного водителя и сообщать экипажу ДПС о его маршруте).

Напомним, Александр Лукашенко на недавней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Гродно

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