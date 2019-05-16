Минский процесс находится в глубокой коме, — Геращенко

«Минский процесс сейчас находится в глубокой коме», — написала в «Фейсбуке» первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

16 мая она подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке с должностей представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) (назначена в мае 2015 года) по урегулированию ситуации на Донбассе и уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (назначена в июне 2014 года).

Ответственность за состояние минского процесса Геращенко возложила на Россию. «Реанимировать его может только активизация нормандского формата. Настоящая, не ритуальная. Нормандский формат был заблокирован РФ, которая сделала все для создания еще одного замороженного конфликта — на Донбассе», — считает Геращенко.

В отчете о проделанной работе она сообщила, что приняла участие в 87 заседаниях гуманитарной подгруппы ТКГ и провела 25 заседаний неформальной депутатской группы «Минская платформа» для сближения позиций политических сил по вопросам деоккупации и восстановления мира на Донбассе с участием спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, представителя от ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика и представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука.

Геращенко выступила за перезагрузку всех сторон минского процесса: Украины, России и ОБСЕ. «Ожидаем от координаторов ОБСЕ более активной позиции: заинтересованности не только процессом, но и результатом», — заявила она.

Ирина Геращенко заявила о выходе из ТКГ за четыре дня до инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, в команде которого ранее заявляли о необходимости перестановок в украинской части группы. Зеленский считает, что минские переговоры можно реанимировать за счет привлечения к ним США и Великобритании.