Швеция разгромила Австрию на ЧМ-2019 по хоккею

Третью подряд крупную победу одержала на чемпионате мира по хоккею сборная Швеции. 16 мая в Братиславе шведы обыграли команду Австрии — 9:1 (5:0, 2:0, 2:1).

На старте турнира действующий чемпион мира проиграл сборной Чехии — 2:5, а затем трижды громил своих соперников: Италия — 8:0, Норвегия — 9:1, Австрия — 9:1.

Впереди у шведов игры со Швейцарией (18 мая), Латвией (20 мая) и Россией (21 мая).

Сборная Австрии потерпела четвертое поражение подряд и наряду с командами Норвегии и Италии является основным претендентом на вылет из элитного дивизиона. С Норвегией австрийцы играют 17 мая, с Италией — 20 мая.

В параллельном матче в Кошице сборная Канады добилась победы над командой Франции — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1). Для канадцев это третья победа в четырех матчах, для французов — четвертое поражение подряд (одно из них по буллитам).

В предыдущий раз Франция терпела четыре поражения подряд со старта турнира на чемпионате мира 2004 года в Чехии. И тогда для французов всё закончилось плачевно — сборная вылетела в первый дивизион.

Впрочем, в группе А есть команда, играющая хуже французов — это сборная Великобритании (4 поражения, 0 очков).