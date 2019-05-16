Поданы заявки на проведение шести митингов против аккумуляторного завода

В Брестский горисполком 16 мая поданы заявки на проведение в парке Воинов-интернационалистов шести митингов против аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, три митинга планируются 27 мая на площадке у сцены, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий, еще три — 1 июня, рядом с установленным на постаменте бронетранспортером.

«Нам отказали в проведении в этом парке 15 митингов с 13 по 17 мая. Брестский горисполком в ответе на уведомления об этих акциях сообщил, что там в эти дни будут проводиться противоклещевые мероприятия. Думаю, что с клещами чиновники уже разобрались и дадут нам возможность публично выразить протест против этого завода», — сказал Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 103 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.