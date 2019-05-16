В Горках задержали крупного валютчика
Просмотров: 283
До пяти лет лишения свободы грозит 42-летнему жителю Горок, которого подозревают в совершении незаконных валютных операций.
Как сообщается, мужчине достаточно было позвонить и назвать необходимую сумму – к назначенному времени все было готово. Более того, заказчику не надо было никуда ехать, так как продавец доставлял валюту либо домой, либо на работу покупателя.
По информации областной милиции, при задержании и проведении осмотра у валютчика были обнаружены и изъяты:
- более 28 тыс. долларов;
- 1,9 тыс. евро;
- более 115 тыс. российских рублей;
- 5 тыс. гривен;
- более 38 тыс. белорусских рублей.
В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 233 УК.