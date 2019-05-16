В ПАСЕ осудили решение Верховного суда по «смертнику» Осиповичу

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудили решение Верховного суда Беларуси оставить в силе смертный приговор Александру Осиповичу. Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, с соответствующим заявлением выступили докладчик ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титус Корлатеан и председатель комитета по политическим вопросам Риа Омен-Руйтен.

«Этот вердикт разочаровывает, потому что он показывает, что, несмотря на некоторые признаки движения в сторону отмены, белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь. Более того, по мнению некоторых правозащитников, право Осиповича на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено в ходе уголовного разбирательства, — говорится в заявлении. — Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора, вынесенного белорусскими судами. Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое больше не приемлемо в Европе. Мы вновь обращаемся к властям Беларуси с призывом в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и отменить ее де-факто и де-юре».

Верховный суд 14 мая отклонил апелляционную жалобу жителя Бобруйска Александра Осиповича, приговоренного к смертной казни.

На заседании коллегии по уголовным делам Верховного суда Осипович просил изменить инкриминируемое ему обвинение «убийство двух и более лиц с особой жестокостью» на «убийство при превышении пределов необходимой самообороны». Ему было в этом отказано.

Смертный приговор Осиповичу, обвиненному в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах, был вынесен 9 января этого года Могилевским областным судом. По данным следствия, 20 июля 2018 года неоднократно судимый Осипович познакомился в кафе с двумя молодыми жительницами Бобруйска. Все трое направились в квартиру, принадлежащую матери Осиповича, где продолжили распивать спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта мужчина стал избивать женщин, в том числе ножом и молотком. Пострадавшие скончались на месте, после чего Осипович, по информации следствия, «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжает применяться смертная казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в настоящее время в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.

Европейские структуры и правозащитные международные организации неоднократно призывали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь, а в перспективе — отменить ее полностью.