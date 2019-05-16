Беларусь и Россия договорились создать рабочую группу для оценки убытков из-за «грязной» нефти

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Москва и Минск создадут рабочую группу для оценки убытков из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак 16 мая в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

Как сообщает Рен ТВ, Козак отметил, что группа посчитает фактический размер убытка и способы его компенсации. Чиновник подчеркнул, что между сторонами нет противоречий относительно того, что компенсацию ущерба в связи с загрязнением нефти должна выплачивать Россия.


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Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысил 100 млн долларов.

При этом, подчеркнул он, вопрос об ущербе Беларуси будет изучаться отдельно.

11 мая Александр Лукашенко оценил ущерб в «сотни миллионов долларов».

По расчетам российского экономического издания «Ведомости», эта цифра составляет от 271 до 435 млн долларов.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти Персона: Дмитрий Козак Игорь Ляшенко Город: Москва

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