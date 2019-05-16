США ввели новые санкции в отношении российской стороны

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Вашингтон в рамках закона Магнитского ввел очередные санкции против российской стороны.

На этот раз под ограничительные меры Минфина, как пишет РБК, попал спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Также в «черный список» занесены:

  • Геннадий Карлов (в 2010-м был замначальника следственного комитета МВД);
  • Сергей Коссиев (бывший начальник ИК-7 в Карелии, где сидел Ильдар Дадин);
  • Елена Трикуля (Минфин США называет ее следователем СК, отказавшейся возбуждать дело против «ответственных за незаконный арест и смерть Магнитского»);
  • Абузайд Висмурадов (командир «Терека»).
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Тэги: США-Россия закон Магнитского антироссийские санкции Персона: Руслан Геремеев Геннадий Карлов Сергей Коссиев Елена Трикуля Абузайд Висмурадов

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