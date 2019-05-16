США ввели новые санкции в отношении российской стороны
Вашингтон в рамках закона Магнитского ввел очередные санкции против российской стороны.
На этот раз под ограничительные меры Минфина, как пишет
Также в «черный список» занесены:
- Геннадий Карлов (в 2010-м был замначальника следственного комитета МВД);
- Сергей Коссиев (бывший начальник ИК-7 в Карелии, где сидел Ильдар Дадин);
- Елена Трикуля (Минфин США называет ее следователем СК, отказавшейся возбуждать дело против «ответственных за незаконный арест и смерть Магнитского»);
- Абузайд Висмурадов (командир «Терека»).