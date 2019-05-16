США ввели новые санкции в отношении российской стороны

Вашингтон в рамках закона Магнитского ввел очередные санкции против российской стороны.

На этот раз под ограничительные меры Минфина, как пишет РБК , попал спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Также в «черный список» занесены: