ЧП в Могилевском районе: найден труп офицера ГАИ

Настоящее ЧП произошло сегодня в Могилевском районе – здесь был обнаружен труп лейтенанта Госавтоинспекции.

Ранее телеграмм-канал NEXTA сообщал , что инспектора похитили люди в черной «Волге» с российскими номерами.

Позже поступило сообщение, что сначала были найдены рация, планшет и кепка офицера.

В МВД не комментируют ситуацию в Могилеве. На вопрос БелаПАН, будет ли ведомство сообщать о произошедшем, заместитель начальника управления информации и общественных связей ведомства Виктор Новиков ответил: «Без комментариев».

В 21:45 в эфире БТ о гибели сотрудника ДПС сообщила представитель МВД, на месте работают следователи.

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Позже МВД выступило с заявлением: «Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р.».

В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев – Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.