ЧП в Могилевском районе: найден труп офицера ГАИ

/ Происшествия
Просмотров: 10910

Настоящее ЧП произошло сегодня в Могилевском районе – здесь был обнаружен труп лейтенанта Госавтоинспекции.

Ранее телеграмм-канал NEXTA сообщал, что инспектора похитили люди в черной «Волге» с российскими номерами.

Позже поступило сообщение, что сначала были найдены рация, планшет и кепка офицера.

В МВД не комментируют ситуацию в Могилеве. На вопрос БелаПАН, будет ли ведомство сообщать о произошедшем, заместитель начальника управления информации и общественных связей ведомства Виктор Новиков ответил: «Без комментариев».

В 21:45 в эфире БТ о гибели сотрудника ДПС сообщила представитель МВД, на месте работают следователи.

***

Позже МВД выступило с заявлением: «Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р.».

В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев – Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ убийство милиционера Персона: Виктор Новиков Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Убийство сотрудника ГАИ под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

Убийство сотрудника ГАИ под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей