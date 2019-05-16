ЧП в Могилевском районе: найден труп офицера ГАИ
Настоящее ЧП произошло сегодня в Могилевском районе – здесь был обнаружен труп лейтенанта Госавтоинспекции.
Ранее телеграмм-канал NEXTA
Позже поступило сообщение, что сначала были найдены рация, планшет и кепка офицера.
В МВД не комментируют ситуацию в Могилеве. На вопрос БелаПАН, будет ли ведомство сообщать о произошедшем, заместитель начальника управления информации и общественных связей ведомства Виктор Новиков ответил: «Без комментариев».
В 21:45 в эфире БТ о гибели сотрудника ДПС сообщила представитель МВД, на месте работают следователи.
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Позже МВД выступило с заявлением: «Сегодня, 16 мая, при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 г.р.».
В настоящее время в Могилевском районе, вблизи трассы Могилев – Шклов, работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.