Румас и Медведев обсудят ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба»

На следующей неделе главы правительств России и Беларуси обсудят ситуацию вокруг трубопровода «Дружба», по которому поставлялась загрязненная российская нефть, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак по итогам прошедших 16 мая в Москве переговоров с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

Дмитрий Медведев и Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Фото: Сергей Балай / БелаПАН

По словам Козака, будет создана рабочая группа из восьми человек, которая займется оценкой ущерба и способами его компенсации. Оценки могут появиться через три-четыре недели. Планируется, что ущерб будет компенсировать «Транснефть».

В состав группы не включены юристы, поскольку, отметил чиновник, есть надежда, что ситуация будет урегулирована на уровне субъектов хозяйствования, а не в суде. При этом компенсации получат все те, кто докажет убытки.