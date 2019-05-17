Определились все участники финала «Евровидения-2019»

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Вечером 16 мая в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2019». На десять путевок в финал претендовали представители 18 стран.

Фото eurovision.tv

По итогам голосования телезрителей и профессионального жюри в финал прошли исполнители и коллективы из Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Первый полуфинал прошел 14 мая. В финал вышли Беларусь, Австралия, Греция, Исландия, Кипр, Сан-Марино, Сербия, Словения, Чехия и Эстония.

Без предварительного отбора в финал квалифицированы Израиль как страна-хозяйка конкурса, а также Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания — страны-основательницы Европейского вещательного союза.

Финал состоится 18 мая. Прямую трансляцию будет вести канал «Беларусь 1».

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Город: Тель-Авив

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