Сильные дожди и грозы – на 17 мая объявлен желтый уровень опасности
В последний день рабочей недели юго-западные регионы будут находиться под влиянием фронтальных разделов. На остальной территории будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.
Ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по юго-западной части страны выпадут осадки в виде дождя (местами сильного дождя), ожидаются грозы. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
Ветер восточный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +16..+22°С, местами по Гомельщине до +25°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.