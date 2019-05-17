Сильные дожди и грозы – на 17 мая объявлен желтый уровень опасности

В последний день рабочей недели юго-западные регионы будут находиться под влиянием фронтальных разделов. На остальной территории будет хозяйничать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями погода. Преимущественно по юго-западной части страны выпадут осадки в виде дождя (местами сильного дождя), ожидаются грозы. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +16..+22°С, местами по Гомельщине до +25°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.