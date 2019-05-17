Где в субботу в Минске перекроют движение автотранспорта

Традиционный международный велокарнавал «VIVA РОВАР 2019» внесен существенные изменения в организацию движения в белорусской столице.

С 14:00 будет закрыто движение по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. В 14:50 – движение по проспекту Победителей в обе стороны от стелы «Минск – город-герой» до «Минск-арены» и часть проспекта Машерова, примыкающей к парку Победы.

С 15:00 до 16:00 велопарад прокатится по следующему маршруту: поворот направо с проспекта Машерова на проспект Победителей, движение до улицы Нарочанской, разворот, движение до стелы «Минск – город-герой», возвращение в парк Победы.

А с 16:00 до 20:00 участникв и гостей праздника ожидает большая конкурсная и концертная программы.