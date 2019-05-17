«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

/ Спорт
Просмотров: 50

Определился первый финалист розыгрыша самого престижного в мире хоккейного трофея – Кубка Стэнли.

Восточную конференцию в этот раз будет представлять «Бостон», победивший в борьбе за выход в финал «Каролину». Вот, как проходила серия:

  • 17.05. «Каролина» – «Бостон» – 0:4;
  • 15.05. «Каролина» – «Бостон» – 1:2;
  • 12.05. «Бостон» – «Каролина» – 6:2;
  • 10.05. «Бостон» – «Каролина» – 5:2.

Второй финалист определится в противостоянии «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса». Пока счет в серии – 2:1 в пользу «акул».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НХЛ Кубок Стэнли

Другие материалы на эту тему:

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ

Трое белорусов вошли в топ-90 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Трое белорусов вошли в топ-90 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Грабовский затмил Овечкина

Грабовский затмил Овечкина

Михаил Грабовский даже не думает о возвращении в КХЛ

Михаил Грабовский даже не думает о возвращении в КХЛ