Зеленский собирается распустить Верховную раду

После прохождения церемонии инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады.

Как сообщил политический советник шестого президента Дмитрий Разумков в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», для этого есть все предпосылки, в частности, - в парламенте нет коалиции (в двух фракциях – БПП и «Народном фронте» состоит менее 226 народных депутатов).

Согласно свежему опросу Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг», проведенному с 30 апреля по 10 мая в 24-х регионах страны (опрошено 3000 респондентов), стали известны электоральные предпочтения украинцев на парламентских выборах.

На данный момент в Верховную раду проходят (преодоляют барьер в 5%) шесть политических сил: