Зеленский собирается распустить Верховную раду
После прохождения церемонии инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады.
Как сообщил политический советник шестого президента Дмитрий Разумков в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», для этого есть все предпосылки, в частности, - в парламенте нет коалиции (в двух фракциях – БПП и «Народном фронте» состоит менее 226 народных депутатов).
Согласно свежему опросу Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг», проведенному с 30 апреля по 10 мая в 24-х регионах страны (опрошено 3000 респондентов), стали известны электоральные предпочтения украинцев на парламентских выборах.
На данный момент в Верховную раду проходят (преодоляют барьер в 5%) шесть политических сил:
- «Слуга народа» (В.Зеленский) – 29,5% (39,9% среди тех, кто определился и будет голосовать);
- «Оппозиционная платформа – За Життя» (Ю.Бойко, В.Рабинович, В.Медведчук) – 8,1% (10,9%);
- «Блок Петра Порошенко «Солидарность »(П.Порошенко, Ю.Луценко) – 7,8% (10,6%);
- «Батькивщина» (Ю.Тимошенко) – 6,7% (9,1%);
- «Сила и Честь» (И.Смешко) – 3,8% (5,1%);
- «Гражданская позиция» (А.Гриценко) – 3,7% (5,0%);
- «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» (А.Вилкул, Е.Мураев, В.Новинский) – 2,6% (3,5%);
- Радикальная партия (О.Ляшко) – 2,4% (3,3%);
- «Свобода» (О.Тягнибок) – 1,8% (2,4%);
- «Самопомич» (А.Садовый) – 1,5% (2,0%);
- «Голос» (С.Вакарчук) – 0,7% (0,9%).