Лукашенко убежден, что отношения с Норвегией имеют большой потенциал

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Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что отношения Беларуси и Норвегии имеют необходимый потенциал для более продуктивного торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в послании королю Норвегии Харальду V по случаю национального праздника — Днем Конституции.

По мнению главы государства, наибольшую перспективу имеют совместные инновационные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике.

Также Лукашенко отметил, что поступательное развитие взаимовыгодных и дружественных белорусско-норвежских отношений в разных сферах будет способствовать «укреплению доверия, повышению стабильности и безопасности в Европе».
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Тэги: Беларусь-Норвегия Персона: Александр Лукашенко Харальд V

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