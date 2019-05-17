ГАИ проводит спецмероприятие

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На протяжении четырех дней (17-20 мая) на территории Минской области Госавтоинспекция столичного региона проводит спецмероприятие «Скорость».

Как стало известно Naviny.by, целью акции является предотвращение грубых нарушений Правил дорожного движения.

В ГАИ сообщили, что проведенный анализ аварийности показывает, что каждое третье ДТП происходит по вине лихачей.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ операция Скорость

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