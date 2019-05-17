Фракция «Народного фронта» в Раде вышла из правящей коалиции

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Глава фракции «Народного фронта» Максим Бурбак заявил сегодня в стенах парламента, что его депутатское объединение выходит из действующей коалиции.

Фото pixabay.com

Теперь, согласно с Конституцией Украины, президент не сможет распустить Раду (ранее сообщалось, что новоизбранный президент Владимир Зеленский имел намерения это сделать).

«Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч. 7 ст. 83 КУ в течение одного месяца с сегодняшнего дня, с дня прекращения деятельности коалиции в Верховной раде, должна быть сформирована новая коалиция», - объявил спикер парламента Андрей Парубий.

Он призвал начать обсуждать создание новой коалиции.
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Тэги: Украина Верховная Рада Персона: Максим Бурбак Андрей Парубий

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