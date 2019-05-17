Беларусь существенно сократила поставки продовольствия в Россию

В первом квартале экспорт белорусского молока и сливок, говядины, а также колбас в Россию снизился на 15-30%, свидетельствуют официальные статданные.

В целом белорусский экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил в первом квартале 1,27 млрд долларов и вырос на 3%.

Основным рынком сбыта традиционно являлась Россия — было поставлено в январе-марте продукции на 1,02 млрд долларов (на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При этом обращает на себя внимание существенное сокращение поставок некоторых видов мясо-молочной продукции.

Так, в январе-марте Беларусь экспортировала в Россию 22,5 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины на 79,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки снизились на 16,1% в физическом выражении и на 23,1% — в стоимостном.

Экспорт белорусского мяса и субпродуктов домашней птицы в Россию в первом квартале составил 29,7 тыс. тонн — уменьшился на 14,5% в физическом выражении и на 5,5% — в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сократился также экспорт белорусских колбас в Россию. За январь—март Беларусь поставила на российский рынок 6,5 тыс. тонн колбас и аналогичных продуктов из мяса, или на 26,9% меньше в физическом выражении и на 31,1% — в стоимостном.

В первом квартале 2019 года Россельхознадзор продолжил устанавливать ограничения на поставки белорусской мясо-молочной продукции, ссылаясь на ее сомнительное качество.

На проблемы с экспортом белорусской мясо-молочной продукции обратил внимание Александр Лукашенко 16 мая, назначая руководящих работников предприятий и облисполкомов.

«На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет — непонятным. Даже планы выработали с ними — балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок… Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств, эту проблему», — заявил глава государства.

В связи с этим Лукашенко высказал мнение, что, возможно, сельхозпроизводителям в Беларуси не стоит форсировать увеличение производства мяса и молока, так как эту продукцию не так просто сегодня продать за рубеж.

«В крайнем случае, по говядине нам придется держать (объемы производства), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну, а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу — это мы можем быстро нарастить, если надо будет», — сказал он.