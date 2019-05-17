Лукашенко рассказал, как надо провести выборы в парламент

Парламентские выборы, которые пройдут осенью, должны быть «честными, справедливыми, без надуманных ограничений», заявил Александр Лукашенко 17 мая на совещании по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания.

«Сегодня нам необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Выборы предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством‚ должны начаться уже в августе».

Лукашенко отметил, что надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.

«Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», — сказал глава государства.

Он также отметил: «Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа».

По словам Лукашенко, депутатский корпус должны представлять эксперты в различных областях, специалисты — ответственные и преданные стране люди, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.

«Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, смог наладить действенную связь с избирателями, пользуется у них реальной поддержкой и доверием, будет место в новом составе высшего представительного органа власти. Важно, чтобы люди, придя на избирательные участки, знали, что уже сделал их депутат и что необходимо сделать завтра для благополучия региона и всей нашей страны», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что основная роль по освещению работы депутатского корпуса и выполненных обещаний, а также предстоящих выборов принадлежит средствам массовой информации.

Согласно законодательству выборы президента должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, депутатов Палаты представителей — не позднее 10 сентября того же года.

Во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля Лукашенко заявил, что в этом году пройдут парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. «Если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день», — сказал Лукашенко.

Однако председатель ЦИК Лидия Ермошина в интервью БелаПАН сообщила, что комиссия будет предлагать главе государства назначить выборы в парламент на 17 ноября.