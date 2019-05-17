Убитый инспектор ГАИ служил в батальоне ДПС меньше года

/ Происшествия
Просмотров: 3482

Могилевская милиция сообщила некоторые подробности о личности погибшего лейтенанта ГАИ.

Так, Евгению Потаповичу было всего 22 года, он – могилевчанин.

В прошлом году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевской области.

Вечером 16 мая стало известно, что трое неизвестных в черной «Волге» с российскими номерами похитили инспектора ДПС. На ноги были поставлены все службы милиции Могилевской области. Спустя несколько часов поступило официальное подтверждение гибели сотрудника.

 

 

Тело погибшего было обнаружено в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р-123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки).

По данному факту СК открыл уголовное производство по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка), которая предусматривает наказание вплоть до смертной казни.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство милиционера Персона: Евгений Потапович Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Убийство сотрудника ГАИ под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

Убийство сотрудника ГАИ под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

Ивацевичского стрелка, убившего милиционера, могут расстрелять

Ивацевичского стрелка, убившего милиционера, могут расстрелять

Алесь Горский. МНЕНИЕ. Стрельба на Машинистов. Снимите шляпы и замолчите

Алесь Горский. МНЕНИЕ. Стрельба на Машинистов. Снимите шляпы и замолчите

Погибшего милиционера наградят посмертно

Погибшего милиционера наградят посмертно