Убитый инспектор ГАИ служил в батальоне ДПС меньше года

Могилевская милиция сообщила некоторые подробности о личности погибшего лейтенанта ГАИ.

Так, Евгению Потаповичу было всего 22 года, он – могилевчанин.

В прошлом году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевской области.

Вечером 16 мая стало известно, что трое неизвестных в черной «Волге» с российскими номерами похитили инспектора ДПС. На ноги были поставлены все службы милиции Могилевской области. Спустя несколько часов поступило официальное подтверждение гибели сотрудника.

Тело погибшего было обнаружено в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р-123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки).

По данному факту СК открыл уголовное производство по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка), которая предусматривает наказание вплоть до смертной казни.