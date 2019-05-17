Главы ряда посольств и организаций поддержали права ЛГБТ-сообщества

В Международный день борьбы с гомофобией, бифобией, интерсексизмом и трансфобией, который отмечают 17 мая, главы ряда аккредитованных в Беларуси посольств и представительств международных организаций выступили в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Видеоролик с их обращением размещен на странице посольства Великобритании в соцсети.

Фото pixabay.com

Так, посол Великобритании Фионна Гибб отметила, что «каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности».

Старший советник по правам человека офиса ООН в Беларуси Матильда Богнер подчеркнула, что никто не должен подвергаться пыткам либо жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и наказанию.

«Никто не должен подвергаться произвольному аресту, задержанию или высылке», — заявила в свою очередь посол Швеции Кристина Юханнессон.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию».

«Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинстве и правах», — сказал посол Израиля Алон Шогам.

«Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность», — заявила временный поверенный в делах США Дженифер Мур.

Посольство Великобритании сегодня вывесило над зданием дипмиссии радужный флаг в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

Ровно год назад радужный флаг также был вывешен над зданием посольства. В прошлогоднем видеообращении Фионна Гибб отметила, что Британия «полна решимости продвигать и защищать права ЛГБТ-людей».

Вскоре после этого на сайте МВД Беларуси появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что над посольством Великобритании был вывешен «символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

«Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя, — говорилось в комментарии МВД. — Вынесем за скобки политический аспект этого события. Поговорим о другом. Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна — подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода — вызов этим ценностям».