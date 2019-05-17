Посол Мезенцев будет более покладистым по отношению к властям Беларуси

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев будет строить отношения с властями страны пребывания в «более конструктивном ключе», чем его предшественник Михаил Бабич. К такому выводу пришли аналитики совета по международным отношениям «Минский диалог» в очередном выпуске обзора «Минский барометр».

Фото пресс-службы Совета Федерации

«История назначения и отставки Михаила Бабича свидетельствует о том, что медиа, в том числе белорусские (и международные), сильно недооценивают степень суверенитета Беларуси и, соответственно, степень российского влияния в Беларуси, — считают эксперты. — Эта ситуация также демонстрирует значительную неопределенность целей России в Беларуси, экспериментальный характер ходов. Кроме того, отзыв Бабича существенно снизит убедительность для Кремля тех групп влияния в России, которые выступают за продление сроков правления Владимира Путина через использование Союзного государства».

Аналитики при этом считают, что пересмотр союзного договора будет продолжен — «и в силу бюрократической логики, и в силу стремления России отказаться от части союзных обязательств».

«К настоящему моменту стороны обменялись предложениями по совершенствованию Союзного государства, но информация о содержании этих предложений не разглашается, — подчеркивают авторы обзора. — Однако, судя по общему направлению высказываний посла Бабича, речь идет прежде всего о синхронизации финансовой, промышленной и таможенной политик, причем очевидно, что Москва может понимать такую синхронизацию только как распространение российских законов и практик на Беларусь».

«Новым фактором двусторонних отношений» эксперты «Минского диалога» называют загрязнение нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба».

«Этот инцидент нанес существенный ущерб белорусскому нефтяному сектору, который потерял не только часть доходов, но и вынужден восстанавливать оборудование. «Транснефть» также понесет потери — и из-за срыва контрактных обязательств, и из-за компенсаций Беларуси и другим пострадавшим партнерам», — полагают аналитики.

По их мнению, транзит российских энергоносителей в Европу через Беларусь все еще остается сильным рычагом влияния официального Минска на российскую переговорную позицию.