Финальную серию «Игры престолов» покажут в планетарии — видео будет транслироваться на купол
24 мая видеосервис VOKA совместно с AMEDIATEKA организует закрытый показ финального эпизода «Игры престолов» в белорусской озвучке. Показ пройдет в Минском планетарии — видео будет транслироваться на купол здания.
Чтобы попасть на показ, нужно пройти предварительную регистрацию по
Ссылка на регистрацию будет действительна до 19 мая включительно. 20 мая участники показа получат личные уведомления от организаторов с подробной информацией о мероприятии.