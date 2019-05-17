Фотофакт. В Могилеве произошло крупное ДТП – машины в хлам

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на улице Якубовского.

По информации городской Госавтоинспекции, примерно в восемь часов произошло столкновение четырех автомобилей.

По неизвестной пока причине водитель «Ауди А4» выскочил на встречку, где протаранил три машины: «Пежо» и две «Ауди».

В результате аварии водители «Ауди А4» и «Пежо» получили травмы разной степени тяжести – они госпитализированы.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети