Фотофакт. В Могилеве произошло крупное ДТП – машины в хлам

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Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на улице Якубовского.

По информации городской Госавтоинспекции, примерно в восемь часов произошло столкновение четырех автомобилей.

По неизвестной пока причине водитель «Ауди А4» выскочил на встречку, где протаранил три машины: «Пежо» и две «Ауди».

В результате аварии водители «Ауди А4» и «Пежо» получили травмы разной степени тяжести – они госпитализированы.

 

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
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Тэги: ДТП Город: Могилев

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