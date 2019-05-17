«Хадзем са мной, калі хочаш жыць». «Терминатор-2» покажут в белорусской озвучке

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23 мая в кинотеатре velcom cinema состоится первый показ легендарного фантастического боевика «Терминатор-2. Судный день» в формате 3D и в белорусской озвучке. До 26 мая включительно  фильм также можно будет увидеть в кинотеатре «Беларусь».

Озвучка и прокат фильма стали возможны благодаря компании «Кінаконг» и генеральному партнеру проекта – компании velcom | A1.

Снятый в 1991 году «Терминатор-2: Судный день» — это фильм, изменивший отношение мирового кинематографа к использованию компьютерной анимации, показавший новые возможности ее применения в кино. Лента получила четыре статуэтки «Оскар» — в номинациях «Лучший звук», «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим».
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Тэги: Терминатор Беларускія ўікэнды

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