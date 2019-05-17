Фотофакт. Посольство Великобритании снова вывесило радужный флаг

Посол Великобритании Фионна Гибб считает необходимым вывешивать радужный флаг над зданием британского посольства в Минске в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией, интерсексизмом и трансфобией, который отмечается 17 мая.

«Как в 2015, 2017 и 2018 годах, наше посольство снова вывесило радужный флаг, — сказала Гибб в видеоролике, опубликованном в аккаунтах посольства в соцсетях. — Мы делаем это не для того, чтобы продвигать ЛГБТ, а для того, чтобы продвигать равные права для этого сообщества».

Гибб отметила, что ЛГБТ-сообщество «не требует особых прав, а просто хочет такого же достойного и уважительного отношения и пользоваться теми же правами, что и другие люди». Она подчеркнула, что права человека универсальны и должны применяться ко всем людям в равной степени.

«Наше правительство привержено искоренению дискриминации по каким бы то ни было признакам, в том числе по сексуальной ориентации и гендерной идентичности, — сказала посол. — Тем не менее дискриминация в отношении ЛГБТ-сообщества продолжается как в Великобритании, так и во всем мире, в том числе и в Беларуси. Вывешивание радужного флага повышает осведомленность о дискриминации, ведь многие люди даже не осознают, что они придерживаются дискриминационных взглядов».

МВД в качестве реакции на вновь вывешенный над посольством Великобритании радужный флаг опубликовало на своем сайте новое гомофобское сообщение .

«Сегодня над посольством Великобритании в очередной раз вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, — говорится в сообщении. — Именно 17 мая приверженцы однополых отношений определили для себя некой праздничной датой. Для нашей страны этот день значимости не представлял и не представляет. Приоритет социально ориентированной политики белорусского государства — охрана материнства и детства, защита института семьи. Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей».