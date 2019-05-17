Депутат Палаты представителей Валентина Ражанец пошла на повышение

Постоянную комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей возглавила Валентина Ражанец. Такое решение, как сообщили БелаПАН в нижней палате парламента, депутаты приняли 16 мая в ходе тайного голосования.

Ранее 55-летняя депутат, избранная в парламент по Слуцкому округу, занимала должность заместителя председателя комиссии. Ражанец по образованию журналист, до избрания в Палату представителей работала главным редактором газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания «Вести Слутчины».

Ражанец входит в состав делегации Национального собрания в МПА СНГ, рабочих групп по сотрудничеству с парламентами Великобритании, Италии, Латвии, Ливана и Молдовы.

Возглавлявший комиссию 55-летний Андрей Наумович попросил освободить его от полномочий председателя комиссии в связи с назначением руководителем секретариата Палаты представителей. Он, как пояснили в пресс-службе, продолжит работать в комиссии на общественных началах. При этом Наумович пока сохраняет представительство в делегации Национального собрания в Парламентском собрании союза Беларуси и России, где возглавляет комиссию по информационной политике, а также остается руководителем парламентской рабочей группы по изучению смертной казни как инструмента наказания.