«МТБанк» продлил срок технических работ. Клиентам предлагается альтернатива

В связи с продлением срока технических работ по обновлению программного обеспечения «МТБанк» ввел для своих клиентов возможность пополнять карты банка, а также переводить деньги с них на карты любого банка страны без взимания комиссии.

«Данная мера является временной и будет действовать до момента стабилизации работы интернет- и Мобильного банка “МТБанка”», — говорится в сообщении финансового учреждения.

Работы по переходу на новую автоматизированную банковскую систему начались еще 4 мая. Процесс отладки продолжается до сих пор.

«Сроки работ продлены, чтобы увеличить производительность систем в момент обработки нагрузок повышенного уровня. Иными словами, сервисы не справляются с обработкой большого количества одновременно поступающих запросов на вход в Интернет- и Мобильный банки», — пояснили в «МТБанке».

В сообщении утверждается, что основные сервисы банка доступны в полном объеме: можно рассчитываться картами, пополнять их и снимать деньги в банкоматах, получать рассрочку, бонусы и кэшбэк от расчетов по картам.

На время проведения технических работ клиенты «МТБанка» могут использовать альтернативные сервисы. Например, платежи в ЕРИП по картам «МТБанка» можно совершать с нулевой комиссией через сервисы e-pay.by и plati.tut.by.

11 мая в карточной системе «МТБанка» произошел сбой, приведший к несанкционированному списанию средств с карт клиентов банка, а также с карт других банков, если платежи осуществлялись через терминалы «МТБанка».