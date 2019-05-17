18 мая в Могилеве будут прощаться с убитым лейтенантом милиции Евгением Потаповичем

18 мая в Могилеве состоятся похороны лейтенанта милиции 22 –летнего Евгения Потаповича, убитого неизвестными вечером 16 мая.

Траурная церемония прощания пройдет с 09:00 до 12:00 в фойе Могилевской областной филармонии (ул. Первомайская, д. 10).

«Сотрудники органов внутренних дел сделают всё, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному…» — говорится в сообщении МВД.

Розыск преступников, которые похитили и убили сотрудника ГАИ, продолжается. Известно, что преступники передвигались на черной «Волге» с российскими регистрационными номерами.