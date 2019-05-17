Музейный квартал в Минске доделают через пять лет

Гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов рассказал, каким будет музейный квартал в Минске и почему даже через пять лет в его создании будет рано ставить точку.

В 1999 году на месте фундамента-долгостроя будущего нового корпуса за семь лет простоя успели вырасти березы.

Прокопцов обратился с просьбой помочь во время «Большого разговора с президентом», передает minsknews.by . Теперь дело сдвинулось если не с мертвой точки, то с темпов, которые абсолютно не радовали музейщиков.

«После вмешательства президента быстро нашли источник дополнительного финансирования. Это позволяет уже сейчас с уверенностью сказать: часть будущего музейного квартала — здание на улице Карла Маркса — примет первых посетителей к началу сентября следующего года. Планируем организовать большую торжественную церемонию», — сказал Прокопцов.

Он обратил внимание на то, что в мире около 40 % дохода музеям приносят продажа сувениров и прочие дополнительные сервисы.

«Наши посетители смогут не только купить входной билет или заказать экскурсию, но и вкусно отдохнуть — отведать драников или выпить чашечку кофе. Немаловажный момент — музейный магазин. Постараемся предложить не только сувениры, но и небольшие репродукции современных белорусских художников, которые гости увезут на память о Беларуси за тысячи километров», — уточнил Прокопцов.