Плохая логистика. Экспозицию раубичского музея перевезут в Минск

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Гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов рассказал о планах перенести экспозицию Музея белорусского народного искусства.

Музейный квартал в Минске доделают через пять лет

«К сожалению, в силу не самой удачной логистики тот музей не избалован вниманием посетителей. Полезнее эту уникальную экспозицию перенести в наш музейный квартал. Тогда туристы смогут в одном месте получить полное представление о белорусском искусстве начиная от его народных истоков до современности. Такой многочасовой художественный ликбез о Беларуси останется в памяти гостей нашей страны на долгие годы», — сказал Прокопцов.

В Раубичах же создадут Музей биатлона.
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Тэги: Раубичи Музей белорусского народного искусства Национальный художественный музей музейный квартал Персона: Владимир Прокопцов Город: Минск

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