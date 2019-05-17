Плохая логистика. Экспозицию раубичского музея перевезут в Минск

Гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов рассказал о планах перенести экспозицию Музея белорусского народного искусства.

«К сожалению, в силу не самой удачной логистики тот музей не избалован вниманием посетителей. Полезнее эту уникальную экспозицию перенести в наш музейный квартал. Тогда туристы смогут в одном месте получить полное представление о белорусском искусстве начиная от его народных истоков до современности. Такой многочасовой художественный ликбез о Беларуси останется в памяти гостей нашей страны на долгие годы», — сказал Прокопцов.

В Раубичах же создадут Музей биатлона.