Глава МИД Украины добровольно ушел в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку со своего поста.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Климкин отметил, что 19 мая в день инаугурации направит заявление об отставке в Верховную Раду. По его словам, новый президент должен иметь шанс создать свою внешнеполитическую команду.

Он намерен участвовать в парламентских выборах:

«У меня есть очень много различных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше».