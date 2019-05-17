В отношении главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава возбудили уголовное дело

/ Общество
Просмотров: 626

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница) Александра Дзядзько.

Фото: medvestnik.by


Переоснащение и обновление. Служба реанимации преодолела технологическую пропасть

Медика обвиняют в получении взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С задержанным работают следователи.

По информации TUT.by, задержанного вызвали в КГБ 15 мая и оттуда он не вернулся.

Александр Дзядзько стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы в 1998 году. Весной 2008 года он с командой специалистов выполнил первую в стране операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премии за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коррупция в Минздраве НПЦ хирургии 9-я больница Персона: Александр Дзядзько Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

За реконструкцию Гомельской детской больницы президент обещал спросить с Жарко

За реконструкцию Гомельской детской больницы президент обещал спросить с Жарко

«Дело о закупках». За что задержали чиновников от здравоохранения

«Дело о закупках». За что задержали чиновников от здравоохранения

Коррупция в Минздраве: КГБ провел массовые задержания

Коррупция в Минздраве: КГБ провел массовые задержания