В отношении главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Минздрава возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница) Александра Дзядзько.

Фото: medvestnik.by

Медика обвиняют в получении взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С задержанным работают следователи.

По информации TUT.by , задержанного вызвали в КГБ 15 мая и оттуда он не вернулся.

Александр Дзядзько стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы в 1998 году. Весной 2008 года он с командой специалистов выполнил первую в стране операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премии за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.