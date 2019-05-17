Гендиректор ХК «Динамо-Минск» опроверг контракт с Андриевским

Дмитрий Басков прокомментировал пресс-службе клуба последние трансферные новости.

«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в ТОП-клубы КХЛ», — сказал Басков.

Гендиректор клуба уточнил, что намерен закрыть вакансию главного тренера в ближайшее время. В сфере внимания и интересов — около десяти кандидатур. Андриевский по-прежнему среди них.

Исполком НОКа согласовал кандидатуру Александра Андриевского на пост главного тренера «Динамо-Минск» 13 мая. Принципиальное согласие специалиста также было получено.