Гендиректор ХК «Динамо-Минск» опроверг контракт с Андриевским

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Дмитрий Басков прокомментировал пресс-службе клуба последние трансферные новости.

«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в ТОП-клубы КХЛ», — сказал Басков.

ХК «Динамо-Минск» назвал нового главного тренера

Гендиректор клуба уточнил, что намерен закрыть вакансию главного тренера в ближайшее время. В сфере внимания и интересов — около десяти кандидатур. Андриевский по-прежнему среди них.

Исполком НОКа согласовал кандидатуру Александра Андриевского на пост главного тренера «Динамо-Минск» 13 мая. Принципиальное согласие специалиста также было получено.
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Тэги: ХК Динамо-Минск КХЛ главный тренер белорусский хоккей Персона: Александр Андриевский Дмитрий Басков Город: Минск

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