Суд отказался наказывать забывшую салфетки в теле новорожденной медсестру

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Мировой судья судебного участка № 14 прекратил уголовное дело против медсестры Забайкальского краевого перинатального центра Людмилы Черкасовой, которая оставила салфетки в теле новорожденной.

Судья принял такое решение по ходатайству подсудимой в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает «Медиазона».

В Забайкалье судят забывшую салфетки в теле новорожденной медсестру

Зимой 2017 года Черкасова останавливала кровотечение у новорожденной девочки спиртовыми салфетками и забыла их вытащить. В результате ребенок прожил три месяца с гниющими салфетками внутри. Медсестра обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью и оставлении в опасности. В ходе заседания медсестра полностью признала вину.

Подсудимая до сих пор работает в отделении новорожденных в Забайкальском краевом перинатальном центре.
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Тэги: новорожденная медсестра Персона: Людмила Черкасова Город: Чита

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