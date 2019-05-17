Суд отказался наказывать забывшую салфетки в теле новорожденной медсестру

Мировой судья судебного участка № 14 прекратил уголовное дело против медсестры Забайкальского краевого перинатального центра Людмилы Черкасовой, которая оставила салфетки в теле новорожденной.

Судья принял такое решение по ходатайству подсудимой в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает «Медиазона» .

Зимой 2017 года Черкасова останавливала кровотечение у новорожденной девочки спиртовыми салфетками и забыла их вытащить. В результате ребенок прожил три месяца с гниющими салфетками внутри. Медсестра обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью и оставлении в опасности. В ходе заседания медсестра полностью признала вину.

Подсудимая до сих пор работает в отделении новорожденных в Забайкальском краевом перинатальном центре.