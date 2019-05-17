Bступил в силу приговор брестчанину за попытку ограбления инкассатора

Вступил в силу приговор, вынесенный 33-летнему неработающему брестчанину за попытку ограбления инкассатора.

Cудебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила апелляционную жалобу 33-летнего мужчины без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения.

Обвиняемый напал 27 ноября на инкассатора, который вышел с выручкой из отделения банка на пр. Машерова и направился к служебному автомобилю. Применив электрошокер, брестчанин выхватил у того сумку с деньгами и попытался скрыться. Недалеко от этого места его задержали сами инкассаторы.

В инкассаторской сумке находилось более 195 тыс. рублей.

11 марта суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным в покушении на грабеж, соединенном с насилием, и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Фигурант посчитал приговор районного суда слишком суровым и в жалобе в областной суд просил смягчить наказание.