Видеофакт. Два самолета столкнулись в пражском аэропорту

/ Общество
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Инцидент произошел вечером 17 мая.

Самолеты столкнулись крыльями на взлетной полосе, сообщает местный ресурс Novinky. Пассажирам пришлось вернуться в терминал. Никто из них не травмирован.

 

 
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Тэги: взлетно-посадочная полоса Чехия столкновение самолетов Город: Прага

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