Видеофакт. Два самолета столкнулись в пражском аэропорту 17.05.2019 / 20:50 / Общество Просмотров: 156 A- A+ Инцидент произошел вечером 17 мая. Самолеты столкнулись крыльями на взлетной полосе, сообщает местный ресурс Novinky. Пассажирам пришлось вернуться в терминал. Никто из них не травмирован. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: взлетно-посадочная полоса Чехия столкновение самолетов Город: Прага Другие материалы на эту тему: Тайна чешского пива. Как пить столетиями и не спиться Аэропорт Вильнюса закроется на ремонт В Праге поддержали киевский Майдан Правительство Чехии уходит в отставку