Ущерб Мозырского НПЗ из-за грязной нефти составляет примерно 30 млн долларов

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Сумма ущерба от поврежденного из-за грязной нефти оборудования Мозырского НПЗ составляет примерно 30 млн долларов, сообщил 17 мая сегодня в эфире телеканала ОНТ вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

«Сегодня мы видим определенную сумму вышедшего из строя оборудования — там сумма, эквивалентная 30 миллионам долларов. Более точная сумма будет выплывать во время капремонта, который предполагается к августу, когда будет вскрыто оборудование и проревизировано», — сказал вице-премьер.

16 мая в Москве прошла встреча Ляшенко с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется оценкой ущерба и способами его компенсации. Планируется, что ущерб будет компенсировать «Транснефть».

Ожидается, что ситуацию на следующей неделе обсудят главы правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Мозырский НПЗ Персона: Игорь Ляшенко Сергей Румас Дмитрий Медведев Дмитрий Козак

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