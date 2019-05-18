Ущерб Мозырского НПЗ из-за грязной нефти составляет примерно 30 млн долларов

Сумма ущерба от поврежденного из-за грязной нефти оборудования Мозырского НПЗ составляет примерно 30 млн долларов, сообщил 17 мая сегодня в эфире телеканала ОНТ вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

«Сегодня мы видим определенную сумму вышедшего из строя оборудования — там сумма, эквивалентная 30 миллионам долларов. Более точная сумма будет выплывать во время капремонта, который предполагается к августу, когда будет вскрыто оборудование и проревизировано», — сказал вице-премьер.

16 мая в Москве прошла встреча Ляшенко с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется оценкой ущерба и способами его компенсации. Планируется, что ущерб будет компенсировать «Транснефть».

Ожидается, что ситуацию на следующей неделе обсудят главы правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев, сообщает БелаПАН.