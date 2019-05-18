Беларусь ожидает фронтальный раздел – объявлен желтый уровень опасности

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В субботу, 18 мая, погоду на территории юго-западных регионах страны будет формировать фронтальный раздел (на остальной части страны будет влиять поле повышенного атмосферного давления).

Ожидается переменная облачность. Дожди ожидаются в юго-западных районах (местами пройдут сильные дожди); прогремят грозы.

Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха днем составит +20..+26°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
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Тэги: погода

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