Верховный суд ужесточил наказание ранившему трех милиционеров

Верховный суд на заседании судебной коллегии по уголовным делам ужесточил приговор Гомельского областного суда в отношении мужчины, ранившего и избившего трех сотрудников милиции.

В 2017-м гомельчанина осудили за хулиганство и незаконный оборот наркотиков на три года ограничения свободы. Во время отбывания наказания его госпитализировали в больницу, из которой он бежал.

Спящего беглеца в троллейбусе обнаружил наряд милиции, который попытался задержать гомельчанина. Однако это не удалось.

При задержании мужчина нанес трем милиционерам удары ножом, руками и ногами и убежал. Через несколько часов его водворили в СИЗО.

В феврале этого года его осудили к 13 с половиной годам колонии усиленного режима.

В связи с переквалификацией предъявленных статей, произошло ужесточение наказание – Верховный суд признал гомельчанина виновным в покушении на умышленное убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

В итоге первоначальный срок увеличен на два года. Приговор вступил в законную силу.