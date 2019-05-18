БАТЭ вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата страны
В пятницу началась программа восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Три первых матча принесли следующие результаты:
- «Энергетик-БГУ» – «Минск» – 3:3;
- «Неман» – БАТЭ – 0:1;
- «Городея» – «Славия» – 1:0.
Сегодня главный матч игрового дня пройдет в Солигорске:
- «Ислочь» – «Витебск» (начало в 16:00);
- «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ» (17:45);
- «Шахтер» – «Динамо» (Мн) (19:30).
В воскресенье тур завершится двумя играми:
- «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Бр) (16:00);
- «Слуцк» – «Дняпро» (18:00).
Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:
- БАТЭ – 18 очков (после 8 матчей);
- Динамо (Бр) – 17 (7);
- Шахтер – 15 (7);
- Ислочь – 15 (7);
- Торпедо-БелАЗ – 14 (7);
- Неман – 13 (8);
- Динамо (Мн) – 13 (7);
- Витебск – 10 (7);
- Славия – 10 (8);
- Городея – 8 (8);
- Гомель – 6 (7);
- Энергетик-БГУ – 6 (8);
- Минск – 5 (8);
- Дняпро – 5 (7);
- Слуцк – 5 (7);
- Торпедо (Мн) – 4 (7).