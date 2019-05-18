БАТЭ вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата страны

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В пятницу началась программа восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Три первых матча принесли следующие результаты:

  • «Энергетик-БГУ» – «Минск» – 3:3;
  • «Неман» – БАТЭ – 0:1;
  • «Городея» – «Славия» – 1:0.

Сегодня главный матч игрового дня пройдет в Солигорске:

  • «Ислочь» – «Витебск» (начало в 16:00);
  • «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ» (17:45);
  • «Шахтер» – «Динамо» (Мн) (19:30).

В воскресенье тур завершится двумя играми:

  • «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Бр) (16:00);
  • «Слуцк» – «Дняпро» (18:00).

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:

  1. БАТЭ – 18 очков (после 8 матчей);
  2. Динамо (Бр) – 17 (7);
  3. Шахтер – 15 (7);
  4. Ислочь – 15 (7);
  5. Торпедо-БелАЗ – 14 (7);
  6. Неман – 13 (8);
  7. Динамо (Мн) – 13 (7);
  8. Витебск – 10 (7);
  9. Славия – 10 (8);
  10. Городея – 8 (8);
  11. Гомель – 6 (7);
  12. Энергетик-БГУ – 6 (8);
  13. Минск – 5 (8);
  14. Дняпро – 5 (7);
  15. Слуцк – 5 (7);
  16. Торпедо (Мн) – 4 (7).
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Тэги: футбол-Беларусь

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