В Гродно солдат-срочник пытался покончить жизнь самоубийством

Очередное чрезвычайное происшествие едва не произошло в одной из воинских частей, дислоцирующихся в Гродно – здесь солдат-срочник пытался совершить суицид.

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Как сообщили TUT.BY читатели, военнослужащий вскрыл себе вены. На такой отчаянный шаг он пошел из-за дедовщины.

В оборонном ведомстве случай подтвердили. Однако утверждают, что информация, поступившая в редакцию портала не совсем точная. В частности, речи о неуставных отношениях не идет.

Также не соответствует действительности информация о «вскрытии вен» - у него обнаружены лишь царапины, которые «не представляют угрозу для жизни и здоровья».

В Минобороны отметили, что не исключают, что таким образом солдат хотел избежать службы: «Если проверка установит, что поступок военнослужащего был направлен на уклонение от воинской службы, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье "Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом"».

Напомним, 16 мая в воинские части были направлены 700 призывников.

Ранее Александр Лукашенко высказывал свое твердое убеждение — мужчина должен служить в армии.

«Эту суровую школу половина из них, наверное, не прошли. Ну и мотивация самого высокого уровня — это то, что есть такая профессия Родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер», — подчеркнул президент.

По мнению Лукашенко, «мужик испокон веков, исходя из нашей истории, и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину».

